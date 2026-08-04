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Аргументы недели

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Экономист Колташов оценил идею переноса складов Wildberries в Казахстан

Экономист Колташов оценил идею переноса складов Wildberries в Казахстан

Торговая платформа Wildberries в результате атак беспилотников лишилась, по разным оценкам, от 17 до 22 процентов складских площадей.

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