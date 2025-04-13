Несовершеннолетнего обвинили в убийстве и сокрытии двух трупов, а также краже имущества17-летний Никита Касап из Висконсина совершил преступление, чтобы получить финансовые средства и независимость, необходимые для убийства американского президента и свержения правительства США, пишет ABC.
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