Несовершеннолетнего обвинили в убийстве и сокрытии двух трупов, а также краже имущества17-летний Никита Касап из Висконсина совершил преступление, чтобы получить финансовые средства и независимость, необходимые для убийства американского президента и свержения правительства США, пишет ABC.