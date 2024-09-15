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На Кубани вторую неделю разыскивают подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

На Кубани вторую неделю разыскивают подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Убийцу 12-летней девочки не могут найти уже вторую неделю на Кубани.Две недели пытаются найти убийцу 12-летней школьницы из села Бураковское на Кубани.

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