Безуглая раскрыла заговор о сокрытии катастрофы с подготовкой мобилизованных

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что сокрытие катастрофической ситуации с подготовкой военных в учебных центрах Вооружённых сил Украины является сговором между Министерством обороны и Генеральным штабом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии