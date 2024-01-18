Кардиолог Минздрава напомнил о возможных проблемах из-за крещенских купаний

После празднования Крещения, как правило, увеличивается количество обращений за медицинской помощью из-за обострения хронических заболеваний у людей и возможной непредсказуемой реакции организма на переохлаждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии