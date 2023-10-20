5 неожиданных признаков болезни Альцгеймера: проверьте себя и своих близких

5 неожиданных признаков болезни Альцгеймера: проверьте себя и своих близкихВ надежде разработать простые тесты для выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии ученые задействовали виртуальную реальность.
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