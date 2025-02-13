«Герани» атаковали одесские порты и другие цели на Украине (ВИДЕО)

Ударные БПЛА «Герань» («Шахед») атаковали одесские порты и другие цели на Украине. Более 50 дронов были выпущены по целям, взрывы гремели в нескольких регионах Украины: в Кировоградской и Днепропетровской областях, в окрестностях Киева и Харькова.