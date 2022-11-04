«Это было очень странно!»: Имельда Стонтон рассказала, каково было играть королеву Елизавету II после её смерти

Имельда Стонтон в роли королевы Елизаветы II в сериале «Корона», 2022 г. 9 ноября на Netflix выйдет новый 5-й сезон сериала «Корона», в ожидании которого актёры, исполнявшие в нём главные роли, дают интервью различным новостным и интернет-порталам.