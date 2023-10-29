Война в Газе будет очень длинной, — экс-сотрудник «Моссада»

Экс-глава разведуправления службы внешней разведки («Моссад») Израиля и бывший глава военно-политического отдела Минобороны Зоар Палти заявил итальянскому телеканалу Rai1, что война в секторе Газа будет «очень длинной» и не завершится наземной операцией.