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Архангельские гребчихи завоевали бронзу на первенстве России

Архангельские гребчихи завоевали бронзу на первенстве России

Софья Лыбашева и Олеся Исаева из Архангельской школы гребли заняли третье место на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 17 лет.

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