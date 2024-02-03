«Без России это не турнир лучших из лучших». Кучеров — об участии игроков НХЛ в Олимпиадах-2026 и 2030

Никита Кучеров отреагировал на решение НХЛ по участию в следующих двух зимних Олимпийских играх. 2 февраля боссы НХЛ озвучили решение, согласно которому, лига будет содействовать участию игроков в Олимпийских играх-2026 и 2030 годов.
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