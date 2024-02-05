80 лет на Родной Земле

5 февраля исполнилось 80 лет Валентину Михайловичу Кабацюре - Президенту федерации волейбола Астраханской области, активному общественному деятелю и настоящему энтузиасту Земли Астраханской! С рождения Валентин Михайлович жил и учился в посёлке Кировский Камызякского района.
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