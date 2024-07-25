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Политический вестник

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Запад испугался возмездия России

Запад испугался возмездия России

Не русские вторглись в Европу, а Запад попытался поглотить часть Русского мира. И все еще пытается — используя в своих интересах трагедию раскола единого народа и единой страны.

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Комментарии
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Алексей Гердин
Для начала надо вспомнить, откуда взялась НАТО и кто инициировал её! Вот теперь как в Тарасе Бульбе, я тебя породил, мне тебя и кончать!!! Так что НАТО трепещи... В 40-х дошли в ответ до Берлина и нынче дойдем до Вашингтона!!
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19 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ У России нет причин, чтобы нападать на европейские страны. Месть - это точно не про русских. Европейцам нравится скопом нападать, чтобы потом долго искать того кто войну затеял, и по итогу так и не найти виновника - для них ЭТО удобно...  Вот, если НАТО решит на какую-нибудь страну напасть ( не хочу называть конкретную страну - вдруг сглажу и на  эту страну в самом деле нападут?), которая возьмет и обратится за помощью к России, а она вряд ли откажет - тогда НАТОвцам точно мало не покажется... ну, как, например, в Сирии...
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14 час.

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