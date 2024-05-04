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Что будет, если мужчина поест за счёт женщины?

Что будет, если мужчина поест за счёт женщины?

На соседнем канале обсуждают стереотип: не хочешь мужчину – не принимай от него еды. Поела за его счет (в ресторане, например) – значит, согласилась и на продолжение банкета.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Это очень опасно! Иногда может привести к осложнениям. В виде беременности.
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15 час.
Игорь Михайлович
чушь какая-то.. если мне женщина понравится, то накормлю без проблем. особенно, если она голодная. и без всяких &quot;продолжений&quot; )
Ответить
7 час.

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