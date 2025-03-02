Сбой в работе Microsoft Outlook затронул десятки тысяч пользователей В субботу вече...

Сбой в работе Microsoft Outlook затронул десятки тысяч пользователейВ субботу вечером корпорация Microsoft сообщила о восстановлении работы сервисов после сбоя, который оставил десятки тысяч пользователей без доступа к их учётным записям Outlook и другим программам.
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