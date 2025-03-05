Раскрыт единственный рычаг давления на Трампа у Великобритании и ЕС

Единственный рычаг давления на президента США Дональда Трампа, которым располагают Великобритания и Европейский союз (ЕС) в связи с конфликтом на Украине, — страх главы государства перед повторением «афганского сценария».
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