Наталия Шевченко: «Рада, что у меня третье место. На последнем круге надо было убегать, потому что сзади была Сола, которая рвала и метала»

Биатлонистка допустила два промаха и уступила победительнице Виктории Сливко 31,1 секунды. «Я планировала лежа попадать, но сегодня немного торопилась опять, так что промазала лежа.
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