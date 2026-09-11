Крайние люди идут в кассацию

Перед новым судебным рассмотрением дело жителей Старокорсунской выходит на федеральный уровень В ближайшее время Четвёртый кассационный суд должен рассмотреть жалобы собственников земельных участков в станице Старокорсунской Краснодара.
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