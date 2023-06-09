РИА Новый день

220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    "Считаем, что со стороны России не было значимой реакции на отправку Великобританией на Украину ракет Storm Shadow." ...Американские конг...
  • Meerflieger
    А то, что эти пленные, с очень большой долей вероятности, снова попадут на фронт и будут убивать наших ребят, "побужд...РПЦ передала Венг...
  • Константин Самарин
    Почему из зоны отдыха дети ехали без сопровождения ответственного лица из числа взрослых?Водитель московск...

На Урале втрое сократилась площадь лесных пожаров

На Урале втрое сократилась площадь лесных пожаров

За последние сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в три раза. Как сообщили в ДИПе, в регионе действуют 5 природных пожаров общей площадью 1,2 тысячи гектара, из них 4 возгорания локализованы и не распространяются.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх