Песков разъяснил слова Путина о возможном вводе западных войск на Украину

Европейцы задумываются о политической альтернативе, потому что власти этих стран допускают ошибки. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Поздравили по см...
- «Люди, у которых ...
- «Люди, у которых ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым