ДНР развернула 200-метровый флаг на фестивале в Екатеринбурге

На МФМ-2026 в Екатеринбурге представители ДНР развернули российский флаг площадью 200 квадратных метров.
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