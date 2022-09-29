Закон, порядок, государство

682 подписчика

В Екатеринбурге по материалам полиции осуждены участники наркосиндиката

В Екатеринбурге по материалам полиции осуждены участники наркосиндиката

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга по материалам Главного следственного управления ГУ МВД Свердловской области вынес обвинительный приговор 19 членам наркосиндиката.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх