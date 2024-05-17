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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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Окружной финал турнира по шашкам среди пенсионеров пройдет в Северном Тушине

В столице пройдет большой турнир по шашкам среди игроков «серебряного» возраста. Соревнования уже второй год подряд проводятся в рамках проекта «Московское долголетие», в прошлом году заявки на участие подали более 500 человек.

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