41-летний Роналду – в составе Португалии на матчи с Уэльсом, Норвегией и Данией. Бруну, Витинья, Бернарду, Феликс, Леау, Канселу тоже вызваны в сборную

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес огласил состав на предстоящие матчи Лиги наций с Уэльсом (24 сентября), Норвегией (27 сентября, 4 октября) и Данией (1 октября).
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