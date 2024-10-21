Власти Алтая призвали создать "единое пространство" при развитии Сибири

В частности, представители регионов обсудили развитие туристической индустрии Представители властей регионов СФО обсудили стратегию развития Сибири до 2035 года и высказали свои предложения, пишет "Парламентская газета".
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