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Парламентская газета

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Главная задача — защищать и поддерживать людей Красноярья

Главная задача — защищать и поддерживать людей Красноярья

Свое 75-летие отметила федерация профсоюзов края, объединяющая около 230 тысяч человек. На встрече с лидерами отраслевых профсоюзных организаций председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко рассказал о сотрудничестве депутатов с федерацией.

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