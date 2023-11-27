Главная задача — защищать и поддерживать людей Красноярья

Свое 75-летие отметила федерация профсоюзов края, объединяющая около 230 тысяч человек. На встрече с лидерами отраслевых профсоюзных организаций председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко рассказал о сотрудничестве депутатов с федерацией.
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