Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Магаданскую область

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Магаданскую область, где ознакомился с ходом работ по благоустройству парка "Маяк" и планированием развития Магаданского морского рыбного порта.
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