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Фриц: «Этот парень Ямаль неплох. Он мог бы заиграть в MLS, если продолжит прогрессировать»

Фриц: «Этот парень Ямаль неплох. Он мог бы заиграть в MLS, если продолжит прогрессировать»

Американский теннисист седьмая ракетка мира Тейлор Фриц посетил матч Испания — Бельгия (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира по футболу и опубликовал шуточный пост о главной звезде испанцев Ламине Ямале.

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