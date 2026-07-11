Фриц: «Этот парень Ямаль неплох. Он мог бы заиграть в MLS, если продолжит прогрессировать»

Американский теннисист седьмая ракетка мира Тейлор Фриц посетил матч Испания — Бельгия (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира по футболу и опубликовал шуточный пост о главной звезде испанцев Ламине Ямале.
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