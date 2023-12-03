Полиция в Москве провела массовые рейды в ЛГБТ-заведениях В нескольких заведениях Москвы, связанных с тематикой движения ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), прошли массовые рейды.
В Москве провели массовые рейды в ЛГБТ-клубах и саунах
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Евгений Благородный
Педерастам нужно задницы рвать на немецкий знак. Хотя видно они у их давно порваны.
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10 час.
Надежда Белугина
Очищается страна от налипших ракушек и пенных образований, рождённых 90-тыми. Наконец-то! ГОСПОДИ! СПАСИ И СОХРАНИ! Надежда Белугина-Подюжская Господи! Спаси и сохрани души от растущего бедлама! Будто бы, должны мы уяснить, Что совсем не важно слово: «Мама»! По другому станут называть Ту, что жизнь даёт всем изначально В муках обретя святое – мать? Будет лишь объект функциональный? Что партнёры в семьях – не отцы, Или кто-то - с номером, без пола? Грешной современности певцы Привнесут безбожье и крамолу? Господи! Не дай пропасть тому, Что с небес даровано природой: Мать с отцом - привычное уму, И любовь, что для продленья рода. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2016 Свидетельство о публикации №116112107750
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10 час.
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