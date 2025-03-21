«Толерантность уже поглотила Европу». «Крестопад» добрался даже до школ

Сеть всколыхнуло очередное изображение православных храмов без крестов. На этот раз — на обложке к школьному учебному пособию, практикуму по обществознанию купола церкви, схематически напоминающей московский храм Василия Блаженного, венчают не кресты, а непонятные шпили, вроде тех, на которые крепят флюгеры на лютеранских кирхах и соборах.