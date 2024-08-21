Во время рейда в Казани полицейские обнаружили 25 нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции Казани провели комплексную операцию по выявлению нарушений миграционного режима. В рейде участвовали представители различных подразделений правоохранительных органов, включая участковых, специалистов по вопросам миграции и бойцов ОМОНа, сообщили в УМВД России по Казани.