Нас ждёт "вторая серия"? Или почему Трамп включил "тактику безумца"

Американцы открыто и даже демонстративно готовятся к второй части войны с Ираном.
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Свежие комментарии
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ну а как? - нефтедоллар всё-таки! кукловоды кем бы были в стратегическом плане, если бы не ставили себе задач тотального контроля за ресурсами в глобальном масштабе? база всего - энергетика! этим уродам лучше других известно, что вся т.н. "зелень" фуфло, от углеводородной отходить рановато ещё. тут о чём, - любая палка о двух концах, - убивая альтернативу в виде атомной энергетики из-за контроля углеводородной (нефтедоллар!), кукловоды пропустили удар сначала от России, занявшей место в этом вопросе бывшего Союза ССР, затем Китая, относительно легко догоняющего, ибо его инвестиции в себя грандиозны, на порядок превышающие все видимые у конкурентов. а догонять в период кризиса, кризиса системного, сложно. поэтому то, что демонстрирует гегемон (руками Трампа, не надо раздувать эту в целом довольно слабую фигуру), это далеко не "тактика безумца", это прямое исполнение вполне логичных распоряжений надстройки над гегемоном в лице глобального частного капитала.
Громогласное заявление Трампа о намерении уничтожить нацию под корень, это ли ни есть нацизм. Нацизм неприкрытый и агрессивный по отношению к нации, которая ничем не угрожала американцам. И весь мир молчит. А молчание, как известно, знак согласия.
США...САМОЕ ПОДЛОЕ и СКОТСКОЕ государство в мире...А ччто делать...Коль все отбросы МИРА (Бандиты, Воры, Мошенники, Педофилы)...Собрались в одном месте.
жо америкосов дошло что их обманный план потерпел фиаско
Собрали все человеческие отбросы на одном континенте, уничтожили индейцев, а сейчас хотят уничтожить мир!