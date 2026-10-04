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Спички - не игрушка

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Нас ждёт "вторая серия"? Или почему Трамп включил "тактику безумца"

Нас ждёт "вторая серия"? Или почему Трамп включил "тактику безумца"

   Американцы открыто и даже демонстративно готовятся к второй части войны с Ираном.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

ну а как? - нефтедоллар всё-таки! кукловоды кем бы были в стратегическом плане, если бы не ставили себе задач тотального контроля за ресурсами в глобальном масштабе? база всего - энергетика! этим уродам лучше других известно, что вся т.н. "зелень" фуфло, от углеводородной отходить рановато ещё. тут о чём, - любая палка о двух концах, - убивая альтернативу в виде атомной энергетики из-за контроля углеводородной (нефтедоллар!), кукловоды пропустили удар сначала от России, занявшей место в этом вопросе бывшего Союза ССР, затем Китая, относительно легко догоняющего, ибо его инвестиции в себя грандиозны, на порядок превышающие все видимые у конкурентов. а догонять в период кризиса, кризиса системного, сложно. поэтому то, что демонстрирует гегемон (руками Трампа, не надо раздувать эту в целом довольно слабую фигуру), это далеко не "тактика безумца", это прямое исполнение вполне логичных распоряжений надстройки над гегемоном в лице глобального частного капитала.

Профиль пользователя Lora Некрасова
Lora Некрасова

Громогласное заявление Трампа о намерении уничтожить нацию под корень, это ли ни есть нацизм. Нацизм неприкрытый и агрессивный по отношению к нации, которая ничем не угрожала американцам. И весь мир молчит. А молчание, как известно, знак согласия.