«А мы будем играть в Чапаева»: по украинской кляузе Федерацию шахмат России выгнали из ФИДЕ

Федерация шахмат России лишена членства в Международной шахматной федерации сроком на два года. Такое решение было принято Комиссией по этике ФИДЕ по кляузе Федерации шахмат Украины на «активную деятельность» российской структуры в Крыму и новых регионах РФ.
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