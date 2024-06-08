Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«А мы будем играть в Чапаева»: по украинской кляузе Федерацию шахмат России выгнали из ФИДЕ

«А мы будем играть в Чапаева»: по украинской кляузе Федерацию шахмат России выгнали из ФИДЕ

Федерация шахмат России лишена членства в Международной шахматной федерации сроком на два года. Такое решение было принято Комиссией по этике ФИДЕ по кляузе Федерации шахмат Украины на «активную деятельность» российской структуры в Крыму и новых регионах РФ.

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александр лаптанович
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