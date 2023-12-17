Садальский пожалел Пугачеву, за то, что ей приходится терпеть

Артист с нескрываемым неудовольствием прокомментировал, до чего певицу довёл брак с Галкиным*.Заслуженный артист России Станислав Садальский, известный по фильмам Говорухина "Место встречи изменить нельзя" и Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово", в интервью aif.