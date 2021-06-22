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В Австралии автомобиль теперь можно заправить водородом, произведенным прямо на месте

В Австралии автомобиль теперь можно заправить водородом, произведенным прямо на месте

Электроэнергию, необходимую для получения водорода путем электролиза, поставляют солнечные батареи. В перспективе водородный кластер в Канберре сможет заправлять до ста машин в деньВ Австралии с весны работает водородная автозаправочная станция.

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