В Австралии автомобиль теперь можно заправить водородом, произведенным прямо на месте

Электроэнергию, необходимую для получения водорода путем электролиза, поставляют солнечные батареи. В перспективе водородный кластер в Канберре сможет заправлять до ста машин в деньВ Австралии с весны работает водородная автозаправочная станция.
Электроэнергию, необходимую для получения водорода путем электролиза, поставляют солнечные батареи. В перспективе водородный кластер в Канберре сможет заправлять до ста машин в деньВ Австралии с весны работает водородная автозаправочная станция.
Свежие комментарии