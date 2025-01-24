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Взрывы в Киеве на фоне усиления воздушной тревоги: последние события

Взрывы в Киеве на фоне усиления воздушной тревоги: последние события

В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, обвиняя в инциденте украинские спецслужбы.

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