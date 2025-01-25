FIA примет решение по Cadillac в Ф1 в ближайшие недели

FIA примет решение по Cadillac в Ф1 в ближайшие неделиAndretti Global Международная автомобильная федерация (FIA) заявила, что примет окончательное решение относительно участия Cadillac в Формуле 1 в течение нескольких недель.
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