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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франция стала главным фаворитом Евро-2024 вместе с Англией по версии букмекеров

Сборная Франции после победы над Австрией (1:0) в матче первого тура группового этапа Евро-2024 стала выше оцениваться букмекерами.

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