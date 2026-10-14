В Лианозовском парке стартует сезон городского проекта «Мой спортивный район». Жителей приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе под руководством профессиональных инструкторов.
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