Фикус бенджамина: как ухаживать за этим капризулей и нюансы успешного размножения

Фикус бенджамина — мое самое любимое растение из древовидных. Любовь началась давно. Первый раз я их увидела в девяностые годы прошлого столетия, и с тех пор у меня в любом доме или квартире, где бы я ни жила, растут эти замечательные растения.
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