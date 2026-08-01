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Царьград

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Три причины, почему Украина исчезнет: Все назвал Путин

Три причины, почему Украина исчезнет: Все назвал Путин

Три причины, почему Украина исчезнет: Все назвал Путин. СВО началась, чтобы сменить в Киеве власть. Когда этого не получилось, Москва вела бои за Донбасс и сухопутный коридор в Крым, не ставя перед собой амбициозных целей.

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