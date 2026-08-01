Три причины, почему Украина исчезнет: Все назвал Путин. СВО началась, чтобы сменить в Киеве власть. Когда этого не получилось, Москва вела бои за Донбасс и сухопутный коридор в Крым, не ставя перед собой амбициозных целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии