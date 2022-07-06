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В Челябинской области смертность от коронавируса держится на низшей отметке

В Челябинской области смертность от коронавируса держится на низшей отметке

За сутки скончался один человек. Как сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки количество заразившихся коронавирусом составило 87 человек, в том числе заболели четыре школьника.

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