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Отпуск с хвостом: 3 города России, где собаке рады

Отпуск с хвостом: 3 города России, где собаке рады

Совместные поездки с четвероногими друзьями становятся все более популярными. Как показывают данные Центра изучения питания и благополучия животных, почти треть владельцев собак не готовы оставлять их дома и берут с собой в дорогу.

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