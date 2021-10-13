Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вольг Переплутович
    Я не пойму, у нас президентская администрация и сам ВВ в курсе вообще, что в стране происходит? Проблема мигрантов уж...Россияне возмущен...
  • Вольг Переплутович
    Это сколько же, тогда они нам с Белоруссией должны???!!!Немецкий историк ...
  • Владимир Шевченко
    Братоубийственную войну,затеянную Украиной надо заканчивать.Козак заявил, что...

Читатели японских СМИ назвали учения кораблей ТОФ в Японском море посланием России

Читатели японских СМИ назвали учения кораблей ТОФ в Японском море посланием России

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Ведущие японские СМИ, такие как консервативное издание Sankei Shimbun, газета Yomiuri Shimbun и телеканал TBS, опубликовали материалы, посвященные учениям кораблей Тихоокеанского флота в Японском море.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх