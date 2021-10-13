Читатели японских СМИ назвали учения кораблей ТОФ в Японском море посланием России

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Ведущие японские СМИ, такие как консервативное издание Sankei Shimbun, газета Yomiuri Shimbun и телеканал TBS, опубликовали материалы, посвященные учениям кораблей Тихоокеанского флота в Японском море.
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