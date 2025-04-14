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Будущий сотрудник МВД Мурад который обещал русским, что они все примут его религию, уже не такой смелый и очень сильно извиняется

Будущий сотрудник МВД Мурад который обещал русским, что они все примут его религию, уже не такой смелый и очень сильно извиняется

Интересная жизнь с Vera Star На днях в Telegram-канале 17-летний выходец из Средней Азии заявил, что его земляки поднимут бунт и заставят русских людей отречься от православной веры.

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Комментарии
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св
спивак виктор
за одного подонка 100 на родину,семьи туда же,приехал работать работай,быкуешь -на родину,им потакающих 100 тыщ штрафа,депортацию борзых за счет диаспор,!
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1 д.
АЛЕКСАНДР Крымский
Вонючий ишак обосрался он хочет служить российским полицаем а не кишлачным. Теперь ишак будет ловить ишаков в кишлаке.
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1 д.
SI
Sergey Ivanov
Самое смешное в том, что этот ублюдок все- таки выучится на полицейского! А потом поступит на службу в отделение, где начальником- его соплеменник. И вот тогда уже роли поменяются! И извиняться на камеру будут уже русские! Повод найдется всегда. Косо посмотрел. Недостаточно уважительно отозвался об Аллахе. Или жена одета неподобающим образом, чем оскорбила взор правоверного...
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23 час.
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