Будущий сотрудник МВД Мурад который обещал русским, что они все примут его религию, уже не такой смелый и очень сильно извиняется

SI

Sergey Ivanov

Самое смешное в том, что этот ублюдок все- таки выучится на полицейского! А потом поступит на службу в отделение, где начальником- его соплеменник. И вот тогда уже роли поменяются! И извиняться на камеру будут уже русские! Повод найдется всегда. Косо посмотрел. Недостаточно уважительно отозвался об Аллахе. Или жена одета неподобающим образом, чем оскорбила взор правоверного...