На настоящий момент команда Венесуэлы демонстрирует стабильный уровень: на Кубке Америки 2024 года она дошла до четвертьфинала, одержав три победы подряд на групповом этапе над командами Эквадора (2:1), Мексики (1:0) и Ямайки (3:0).