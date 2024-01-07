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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эвертон» может перехватить Межбри у «Севильи». Клуб начал переговоры с «МЮ» об аренде хавбека

«Эвертон» может перехватить Межбри у «Севильи». Клуб начал переговоры с «МЮ» об аренде хавбека

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Эвертон» начал переговоры с «МЮ» о переходе Межбри на права аренды.

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