Основные этапы обучения в автошколе

В настоящее время управление автомобилем является настоящей необходимостью: без возможности самостоятельно сесть за руль в любое время сложно посещать удаленные от дома магазины и другие места, свободно перемещаться по городу и за его пределами.
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