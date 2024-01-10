Пермяки раскупили все билеты на концерт Shaman

В Перми не осталось свободных мест на выступление популярного певца Shaman (Ярослава Дронова). Все билеты раскуплены за несколько недель до концерта, который состоится 1 февраля, сообщается на сервисах продаж.
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