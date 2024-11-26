Новое приложение Sill собирает лучшие ссылки из ваших сетей Bluesky и Mastodon

Хотите быть в курсе того, о чем все говорят в альтернативных социальных сетях вроде Bluesky и Mastodon, но у вас нет времени постоянно листать соответствующие приложения? На помощь может прийти недавно запущенный сервис агрегации ссылок под названием Sill.
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